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İspanyollardan bomba iddia: Arda, Galatasaray’a dönmek istiyor

İSPANYOLLARDAN BOMBA İDDİA: ARDA, GALATASARAY’A DÖNMEK İSTİYOR

İspanyol basını, bonservisi Barcelona'da bulunan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmek istediğini yazdı.

Tarih : 08 Haziran 2019, 14:20
Puan Ver : İspanyollardan Bomba İddia: Arda, Galatasaray’A Dönmek İstiyor(5/10)1

32 yaşındaki milli futbolcu Arda Turan, kariyerinde düşüşe geçerken takımı Barcelona ise onu bir an önce elden çıkarmak istiyor. Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Barcelona, Arda Turan'ı bir an önce satmak istiyor ancak bunun imkansız olduğunu düşünüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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