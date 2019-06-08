32 yaşındaki milli futbolcu Arda Turan, kariyerinde düşüşe geçerken takımı Barcelona ise onu bir an önce elden çıkarmak istiyor. Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Barcelona, Arda Turan'ı bir an önce satmak istiyor ancak bunun imkansız olduğunu düşünüyor.

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