Bir suçtan aranan saldırgan, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşını dövdükten sonra, “Bizde ispiyoncuların sonu budur“ diyerek arkadaşının sol kulağını kesti. Yaralı şahıs, arkadaşından şikayetçi oldu, kulağına ise 50 dikiş atıldı.