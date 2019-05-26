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’İspiyonculuğun Sonu Budur’ Deyip Arkadaşının Kulağını Kesti

’İSPİYONCULUĞUN SONU BUDUR’ DEYİP ARKADAŞININ KULAĞINI KESTİ

Bir suçtan aranan saldırgan, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşını dövdükten sonra, “Bizde ispiyoncuların sonu budur“ diyerek arkadaşının sol kulağını kesti. Yaralı şahıs, arkadaşından şikayetçi oldu, kulağına ise 50 dikiş atıldı.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 12:50
Puan Ver : ’İspiyonculuğun Sonu Budur’ Deyip Arkadaşının Kulağını Kesti(8/10)4

Antalya'da, bir suçtan aranan Murat G. , kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı Muhittin Y. 'ye önce yumruk attı sonra da “Bizde ispiyoncuların sonu budur“ diyerek maket bıçağıyla kulağını kesti....

















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