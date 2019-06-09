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İstanbul Belgrad Ormanları’na atlı koruma geldi!

İSTANBUL BELGRAD ORMANLARI’NA ATLI KORUMA GELDİ!

İstanbul Belgrad Ormanları'nda “Atlı Orman Koruma“ uygulamasını hayata geçirdi. Tarım ve Orman BakanıPakdemirli, “Başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalarıbaşlatacağız“ dedi.

Tarih : 09 Haziran 2019, 14:00
Puan Ver : İstanbul Belgrad Ormanları’Na Atlı Koruma Geldi!(6/10)2

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, pilot uygulama olarak İstanbul Belgrad Ormanları'nda “Atlı Orman Koruma“ uygulamasını hayata geçirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Pilot atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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