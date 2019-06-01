İSTANBUL-BURSA- İZMİR YOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINDA
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı.
Kaynak: haberinburada. ....
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