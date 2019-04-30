İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TABELASINA T.C. İBARESİ EKLENDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasına da 'T. C. ' ibaresi eklendi....
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