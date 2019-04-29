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İstanbul Havalimanı Rekor Kırdı

İSTANBUL HAVALİMANI REKOR KIRDI

Açıldığı günden beri yolcu ve uçak sayısı her geçen gün artan İstanbul Havalimanı 26 Nisan'da bin 221 sefer ve 201 bin 31 yolcu ile en yoğun gününü yaşadı.

Tarih : 29 Nisan 2019, 20:50
Puan Ver : İstanbul Havalimanı Rekor Kırdı(10/10)6

Açılmasının ardından yerli ve yabancı bir çok hava yolu şirketinin ilgi odağı olan İstanbul Havalimanı yolcu ve uçuş rekoru kırıldı. Günde 5 uçuş ile faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı'na 26 Nisan 2019 günü bin 221 uçak iniş ve kalkış yaptı. Aynı gün iç ve dış hatlarda toplam 201 bin 31 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı....

















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