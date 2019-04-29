İSTANBUL HAVALİMANI REKOR KIRDI
Açıldığı günden beri yolcu ve uçak sayısı her geçen gün artan İstanbul Havalimanı 26 Nisan'da bin 221 sefer ve 201 bin 31 yolcu ile en yoğun gününü yaşadı.
Açılmasının ardından yerli ve yabancı bir çok hava yolu şirketinin ilgi odağı olan İstanbul Havalimanı yolcu ve uçuş rekoru kırıldı. Günde 5 uçuş ile faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı'na 26 Nisan 2019 günü bin 221 uçak iniş ve kalkış yaptı. Aynı gün iç ve dış hatlarda toplam 201 bin 31 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray, Konyaspor’A Konuk Olacak! İlk 11’Ler Belli Oldu
- Rıdvan Dilmen: Galatasaraylının, Fenerbahçe’Ye Para Vermesini İstemem
- Darbuka Çalan Diego Lugano’Dan Sokak Müzisyenlerine 200 Euro Bahşiş
- Sofiane Feghouli, Galatasaray’Dan Ayrılmak İstemiyor
- Beşiktaş’In Japon Yıldızı Shinji Kagawa: Galatasaray Derbisi Zor Olacak
DÜNYA HABERLERİ
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
- Öfkeli Kadın, Eve Eli Boş Gelen Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
- Tarihin En Büyük İkinci Elması Bu Kez Rekor Fiyata Satılamayacak
- Dünyanın Konuştuğu Fotoğrafın Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
- Dede, İçine Şeytan Kaçtığını Söylediği 2 Yaşındaki Torununu Yanan Sobaya Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar