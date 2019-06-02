İSTANBUL HAVALİMANI’NDA 10 MİLYONUNCU YOLCUYA SÜRPRİZ KARŞILAMA
İstanbul Havalimanı'nı kullanan 10 milyonuncu yolcu Esra Yeşilöz, bayram tatili için İzmir'e gitmek üzere geldiği havalimanında sürpriz törenle karşılandı.
Atatürk Havalimanı'ndan 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve “Büyük Göç“ olarak adlandırılan taşınma ardından İstanbul Havalimanı, bugün 10 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptı. İstanbul Havalimanı'nın 10 milyonuncu yolcusu sürpriz bir etkinlikle karşılandı.
Kaynak: haberinburada....
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