Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, pist başına doğru 'taksi' yaptığı sırada sağ kanat ucundan aprondaki elektrik direğine çarptı. Uçağın sağ kanadında hasar meydana gelirken, yolcular başka bir uçak ile Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: haberinburada....