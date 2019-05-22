İSTANBUL HAVALİMANINDA YOLCU UÇAĞININ KANADI DİREĞE ÇARPTI
İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, yolcularını aldıktan sonra pist başına ilerlerken sağ kanadını aydınlatma direğine çarptı. Uçağın kanadında hasar meydana gelirken yolcular uçaktan indirildi.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, pist başına doğru 'taksi' yaptığı sırada sağ kanat ucundan aprondaki elektrik direğine çarptı. Uçağın sağ kanadında hasar meydana gelirken, yolcular başka bir uçak ile Ankara'ya gönderildi.
Kaynak: haberinburada....
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