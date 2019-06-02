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İstanbul Havalimanı’nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı

İSTANBUL HAVALİMANI’NI MAYIS AYINDA 5,2 MİLYON YOLCU KULLANDI

İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 2 milyon 591 bin 190'ı geliş, 2 milyon 637 bin 257'si gidiş olmak üzere toplamda 5 milyon 228 bin 447 yolcu kullandı.

Tarih : 02 Haziran 2019, 12:20
Puan Ver : İstanbul Havalimanı’Nı Mayıs Ayında 5,2 Milyon Yolcu Kullandı(5/10)1

Mayıs ayında 35 bin 696 uçağın iniş-kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı'nı toplam 5 milyon 228 bin 447 yolcu kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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