Ülkedeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarındaki yüksek fiyatlara karşı hükümetin tanzim satış çadırlarıyla fiyatları düşürme çabası devam ederken, bu kez de ekmek zamlandı. Sofraların vazgeçilmez gıda ve beslenme ürünü olan ekmek; önce Ankara'da ardından İzmir'de zamlandı. İstanbul'da ise ekmek fiyatlarına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı....



































