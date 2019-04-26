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İstanbul Kağıthane’de, Binanın Çökmesine Sebep Olan İstinat Duvarının Müteahhiti İçin Tutuklama Kararı Verildi

İSTANBUL KAĞITHANE’DE, BİNANIN ÇÖKMESİNE SEBEP OLAN İSTİNAT DUVARININ MÜTEAHHİTİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

İstanbul Kağıthane'de, 4 katlı bir binanın çökmesine sebep olan istinat duvarının müteahhiti için tutuklama kararı verildi.

Tarih : 26 Nisan 2019, 15:10
Puan Ver : İstanbul Kağıthane’De, Binanın Çökmesine Sebep Olan İstinat Duvarının Müteahhiti İçin Tutuklama Kararı Verildi(6/10)2

İstanbul Kağıthane'deki bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından 4 katlı binanın da çöktüğü olay sonrası istinat duvarının müteahhidi için tutuklama kararı verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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