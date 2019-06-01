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İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! 4 ANKET ŞİRKETİ İSTANBUL’DAKİ SON DURUMU AÇIKLADI!


İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul’daki son durumu açıkladı!
Tarih : 01 Haziran 2019, 21:20
Puan Ver : İstanbul Seçim Anketi Sonuçları! 4 Anket Şirketi İstanbul’Daki Son Durumu Açıkladı!(7/10)3

Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararı sonrası gözler İstanbul'a döndü. 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimi öncesi araştırma yapan 4 anket firması ellerindeki anket sonuçlarını yayınladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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