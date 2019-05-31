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İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum

İSTANBUL TRAFİĞİNDE TATİL YOĞUNLUĞU BAŞLADI! İŞTE TRAFİKTEKİ SON DURUM

İstanbul'da okullardan ve iş yerlerinden ayrılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. D-100 Karayolu'nda akşam saatleri itibarı ile her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 20:40
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İstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı. Kentte saat 16. 00 sıralarında yollarda yoğunluk artmaya başladı....

















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