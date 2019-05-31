İSTANBUL TRAFİĞİNDE TATİL YOĞUNLUĞU BAŞLADI! İŞTE TRAFİKTEKİ SON DURUM
İstanbul'da okullardan ve iş yerlerinden ayrılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. D-100 Karayolu'nda akşam saatleri itibarı ile her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı. Kentte saat 16. 00 sıralarında yollarda yoğunluk artmaya başladı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Genetiği Değiştirilmiş Mantarlar Sıtma Taşıyan Sivrisinekleri Hızla Öldürebiliyor
- Şişme Trambolin Rüzgarın Etkisiyle Ters Devrildi: 3 Çocuk Ağır Yaralandı
- Kendisini Aldatan Eşinin Kafasını Kesip, Çanta İçinde Polis Merkezine Götürdü
- Skandal Şirket Uygulaması! Mini Etek Giyip Fotoğrafını Çeken Çalışanlara İkramiye
- Trump’Tan Meksika’Ya Ek Gümrük Vergisi: Göçmen Problemi Çözülmezse Yüzde 25’E Çıkacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar