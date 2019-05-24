İSTANBUL YARIŞINDAN RESMEN ÇEKİLEN DSP ADAYI AYDIN: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK
31 Mart'ta 30 bin 817 oy alan DSP İstanbul Adayı Muammer Aydın, seçimden çekilme dilekçesini İl Seçim Kurulu Başkanlığına sundu. Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Her şey çok güzel olacak“ dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından çekilme dilekçesini İl Seçim Kuruluna verdiğini söyleyen Demokratik Sol Parti'nin Adayı Muammar Aydın, CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek oldu.
Kaynak: haberinburada. ....
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