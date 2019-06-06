İSTANBUL’A 4 YIL ARADAN SONRA İLK KRUVAZİYER GEMİSİ GELDİ
İstanbul Sarayburnu Limanı'na 4 yıl aradan sonra 722 yolcusuyla 10 katlı kruvaziyer gemisi geldi. Limana demir atan lüks yolcu gemisinden inen turistler mehteran takımıyla karşılandı.
İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi. Sarayburnu Limanı'na demir atan 10 katlı 'Regent Seven Seas Vogayer' adlı geminin 750 yolcusu mehter takımıyla karşılandı.
Kaynak: haberinburada....
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