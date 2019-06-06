Son Dakika! Kocaeli’De Yanan Tekstil Fabrikasından Acı Haber Geldi: 4 Ölü
Neymar’In Otel Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Galatasaray Yönetiminden Fatih Terim’E Şampiyonluk Hediyesi: Anderson Talisca
İstanbul’A 4 Yıl Aradan Sonra İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi
Kulaklıkla Müzik Dinliyordu, Karşıya Geçerken Ambulans Çarptı
Fenerbahçe, Paul Onuachu İçin Harekete Geçti!
Beşiktaş’In Edin Visca Teklifi Ortaya Çıktı!
Alanyaspor’Un Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut Oldu
Yargıtay’Dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Kıdem Tazminatı Kararı
Son Dakika! İstanbul Şile’De Çardak Çöktü! Vatandaşlar Göle Düştü
Abdullah Avcı, Leicester City’Den Fousseni Diabate’Yi İstiyor
Kadın Doktor Tecavüzden Saldırganının Dilini Kopararak Kurtuldu
Fenerbahçe, Ersun Yanal’In Raporu Sonrası Filipe Luis’İ Gündemine Aldı
Seri Katil Alman Hemşireye Ömür Boyu Hapis!
Leganes, Celil Yüksel’İ Kiralamak İstiyor
Genoa Ve Parma Miha Zajc’A Talip Oldu!
Avrupa’Nın Devleri Ozan Kabak İçin Sıraya Girdi!
Dünyaca Ünlü Plajda İzdiham Yaşandı, 3 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu
90 Gün Hapis Cezası Aldı, Mahkeme Binasından Koşarak Firar Etti
Nilüfer Çiçeklerini Koparanlara 82 Bin Tl Ceza Verilecek

İstanbul’a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi

İSTANBUL’A 4 YIL ARADAN SONRA İLK KRUVAZİYER GEMİSİ GELDİ

İstanbul Sarayburnu Limanı'na 4 yıl aradan sonra 722 yolcusuyla 10 katlı kruvaziyer gemisi geldi. Limana demir atan lüks yolcu gemisinden inen turistler mehteran takımıyla karşılandı.

Tarih : 06 Haziran 2019, 15:00
Puan Ver : İstanbul’A 4 Yıl Aradan Sonra İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi(6/10)2

İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi. Sarayburnu Limanı'na demir atan 10 katlı 'Regent Seven Seas Vogayer' adlı geminin 750 yolcusu mehter takımıyla karşılandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: İstanbul’A  4  Yıl  Aradan  Sonra  İlk  Kruvaziyer  Gemisi  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER