Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılında çoğunluğu Suriyeli uyruklu 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. 10 doktora birden fazla vakayı bildirmedikleri gerekçesiyle “Zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi“ suçundan 6 aydan 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi. 8 doktora da birer vakayı bildirmediklerinden “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi“ suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapisleri talep edildi....



































