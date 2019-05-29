İSTANBUL’DA, 34 HAMİLE ÇOCUĞU ADLİ MAKAMLARA BİLDİRMEYEN 18 DOKTORUN HAPSİ İSTENDİ!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılında çoğunluğu Suriyeli uyruklu 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. 10 doktora birden fazla vakayı bildirmedikleri gerekçesiyle “Zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi“ suçundan 6 aydan 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi. 8 doktora da birer vakayı bildirmediklerinden “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi“ suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapisleri talep edildi....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Torununun Nişanlandığı Evde, Kanlar İçinde Bulundu
- Abdullah Şevki’Nin Ardından Elif Şafak’In Da Çocuk İstismarını Öven Kitap Yazdığı Ortaya Çıktı
- Cem Uzan’Dan Büyük Merak Uyandıran ’12 Haziran’ Paylaşımı
- Edirne’De Kan Donduran Olay! Göğsünden 17 Kez Bıçakladı
- Turgut Özal’In Hayali Pençe Harekatı’Yla Gerçek Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Londra’Da Bomba Sanılan Cismin Dev Noel Süsü Olduğu Ortaya Çıktı
- Karısını Aldatan Adamın Arabanın Üstünde Çıplak Gezme Cezası Kamerada!
- ’Bebek Benden Değil’ Diyerek Sevgilisini Dövdü, Bebeği Öldürmekle Tehdit Etti
- Amerikan Denizaltısı Buz Dağına Çarpınca Bu Hale Geldi! Fotoğraflar İlk Kez Yayınlandı
- Dikkatsiz Sürücü, Navigasyona Eksik Yazdığı Harf Yüzünden İtalya Yerine Almanya’Ya Gitti
Bu Haberle İlgili Yorumlar