İSTANBUL’DA 69 YILIN MAYIS AYI SICAKLIK REKORU KIRILDI
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün 35,4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru 27 Mayıs 1950'de 34. 5 dereceyle kayıtlara geçmişti.
Kaynak: haberinburada....
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