İSTANBUL’DA İNSAN SELİ! EMİNÖNÜ İSKELESİ’NE AKIN ETTİLER
Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan kent sakinleri adalara gitmek için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Vapurlar dolup taşarken, Boğaz'da yaşanan insan seli havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı'nın 2. gününde İstanbul'da kalan çok sayıda vatandaş Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen ve Boğaz turu yapmak isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu....
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