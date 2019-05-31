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İstanbul’Da Lgs’Ye Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz Olacak
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İstanbul’da LGS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

İSTANBUL’DA LGS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, yarın LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 18:00
Puan Ver : İstanbul’Da Lgs’Ye Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz Olacak(10/10)6

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun teklifi üzerine oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda yarın Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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