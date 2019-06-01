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İSTANBUL’DA PIRLANTACI GAMZE’YE BORÇ İNFAZI


İstanbul’da pırlantacı Gamze’ye borç infazı
Tarih : 01 Haziran 2019, 10:50
Puan Ver : İstanbul’Da Pırlantacı Gamze’Ye Borç İnfazı(8/10)4

İstanbul Eyüp'te başından vurularak öldürülen Gamze Ceylan cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindi. Hazırlanan iddianamede, 31 yaşındaki Gamze Ceylan'ın pırlanta işi ile uğraştığı, 58 yaşındaki şüpheli Hakkı D. ile de bu ticaret dolayısıyla tanıştıkları belirtildi....

















Etiketler: İstanbul’Da  Pırlantacı  Gamze’Ye  Borç  İnfazı    haber

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