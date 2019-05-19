15 Mayıs'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla vatandaşlar bugün kentte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacağı duyurulmuştu. Ancak bu sabah toplu taşıma araçlarını kullananlar akbillerini kullandı. Bu karışıklığın sebebi ise henüz bilinmiyor....



































