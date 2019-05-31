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İstanbulkart, market alışverişlerinde de kullanılabilecek

İSTANBULKART, MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE DE KULLANILABİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belbim AŞ ve Migros Tic. AŞ arasında imzalanan protokol ile İstanbulkart market alışverişlerinde geçerli olacak.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 22:20
Puan Ver : İstanbulkart, Market Alışverişlerinde De Kullanılabilecek(10/10)6

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belbim AŞ ile Migros AŞ arasında 10 Ocak'ta imzalanan işbirliğiyle hayata geçen proje ile İstanbulkart'ın şehir yaşam kartına dönüşüm vizyonu doğrultusunda yeni bir adım daha atıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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