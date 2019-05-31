İSTANBULKART, MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE DE KULLANILABİLECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belbim AŞ ve Migros Tic. AŞ arasında imzalanan protokol ile İstanbulkart market alışverişlerinde geçerli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belbim AŞ ile Migros AŞ arasında 10 Ocak'ta imzalanan işbirliğiyle hayata geçen proje ile İstanbulkart'ın şehir yaşam kartına dönüşüm vizyonu doğrultusunda yeni bir adım daha atıldı.
Kaynak: haberinburada. ....
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