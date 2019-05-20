İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE SİLAHLI GASP! 5 KİLO ALTINI ÇALIP KAYIP KARIŞTILAR
İstanbul'da çalıntı bir otomobil ile kuryelerin kullandığı otomobili takip eden soyguncular, 5 kilo altını gasp ederek kayıplara karıştı.
İstanbul Fatih Kumkapı'da altın taşıyan kuryelerin aracının önüne kesen silahlı 5 kişi, 5 kilo altını gasp ederek kaçtı.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yaşlı Adam, Tramvayda Ayakkabısını Çıkartıp Ayaklarını Uzattı
- Tanıdık İsim Gözaltına Alındı! Sarar Çiftinden 1 Milyon Dolar Ve 1 Milyon Euro İstemişler
- 4 Kişiyi Diri Diri Yakan Cani Konuştu: Hepsi Arkadaşımdı, Pişmanım
- Başından Ve Göğsünden Vurulan Emlakçı, 13 Yıllık Kan Davasının Kurbanı Oldu
- İstanbul’Un Göbeğinde Silahlı Gasp! 5 Kilo Altını Çalıp Kayıp Karıştılar
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Hazine Ve Maliye Bakanlığından Abdurrahim Albayrak’In Sözlerine Yalanlama!
- Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner İle Taraftarlar Arasında Gerginlik Yaşandı
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim’İn Heykelini Dikeceğiz
- Abdurrahim Albayrak: Hakkımı Helal Etmeyeceğim
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ergin Ataman’A Sert Çıktı!
DÜNYA HABERLERİ
- Tacikistan’Da, Deaş’Lıların Bulunduğu Cezaevinde Kanlı İsyan: En Az 32 Kişi Öldü
- Bitcoin Google Aramalarında Son 13 Ayın Zirvesinde
- Önüne Bakmayan Kadın, Elindeki Tabaklarla Beraber Havuza Düştü
- Yağlı Boya Ressamından Miyop İnsanların Gözünden Dünya Sergisi
- Rusya Hafta Sonu Saldırıya Uğradığını Açıkladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar