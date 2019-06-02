İSTANBUL’UN ZAM ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
İTO Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre, Mayıs'ta İstanbul'un zam şampiyonu yüzde 22,22 ile sigara oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 97'sinin perakende fiyatı artarken, 38 ürünün fiyatı düştü, 107 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Kaynak: haberinburada....
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