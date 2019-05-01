1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda kutlanacak. Bu nedenle Bakırköy bölgesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı ve alternatif güzergahlar belirlendi. Taksim Meydanı'nda kutlama olmamasına rağmen bölge de yollar kapatıldı....



































