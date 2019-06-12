İŞTE HERKESİN BEĞENDİĞİ ANCAK ELİMİZDEN KAÇIRDIĞIMIZ MİLLİ YILDIZLARIMIZ! ZEKİ ÇELİK, MERİH DEMİRAL VE KAAN AYHAN
A Milli Takımımız, EURO 2020 Avrupa Elemelerinde Fransa'yı 2-0 mağlup edip, İzlanda'ya 2-1 yenilerek grup maçlarında ilk mağlubiyetini almıştı. Ülkemizin bu yeni nesil genç isimleri, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Güven Yalçın ve İzlanda maçında M
EURO 2020 Avrupa Elemeleri karşılaşmalarında A Milli Takım'ın Fransa'yı Konya'da 2-0 mağlup ettiği daha sonra ise grupta 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldığı İzlanda maçlarında millilerin performansı ve mücadelesi göz doldurdu.
Kaynak: haberinburada. ....
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