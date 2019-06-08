“Burası Türkiye Burada İş Var“ sloganı ile mart ayında 2.5 milyon istihdam hedefiyle başlayan seferberlik istihdam rakamlarına yansımaya başladı. 5 ayda 600 bin kişi İŞKUR üzerinden işe yerleştirildi.

“Burası Türkiye Burada İş Var“ sloganı ile mart ayında 2. 5 milyon istihdam hedefiyle başlayan seferberlik istihdam rakamlarına yansımaya başladı. Türkiye İş Kurumu verilerine göre, ocak-mayıs dönemindeki beş ayda ilave istihdam sayısı 600 bini buldu....



































