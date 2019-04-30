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İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ CENAZENİN BAŞINA GELDİ: MEKANI CEHENNEM OLSUN İNŞALLAH


İYİ Parti Milletvekili Cenazenin Başına Geldi: Mekanı Cehennem Olsun İnşallah
Tarih : 30 Nisan 2019, 09:40
Puan Ver : İyi Parti Milletvekili Cenazenin Başına Geldi: Mekanı Cehennem Olsun İnşallah(10/10)6

12 Eylül askeri darbesinin simge isimlerinden biri olan, işkenceci olarak anılan Mamak Cezaevi Müdürü Emekli Albay Raci Tetik, 2012 yılından bu yana kaldığı Çamlıca Bakım ve Rehebilitasyon Merkezi'nde 88 yaşında yaşamını yitirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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