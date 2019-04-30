12 Eylül askeri darbesinin simge isimlerinden biri olan, işkenceci olarak anılan Mamak Cezaevi Müdürü Emekli Albay Raci Tetik, 2012 yılından bu yana kaldığı Çamlıca Bakım ve Rehebilitasyon Merkezi'nde 88 yaşında yaşamını yitirdi.

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