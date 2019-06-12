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İYİ Partili Belediye Başkanı, makam araçlarını toplu taşıma aracı almak için satışa çıkardı

İYİ PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI, MAKAM ARAÇLARINI TOPLU TAŞIMA ARACI ALMAK İÇİN SATIŞA ÇIKARDI

Antalya'nın Demre ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya, toplu taşıma aracı alınması için makam araçlarını satma kararı aldı.

Tarih : 12 Haziran 2019, 10:00
Puan Ver : İyi Partili Belediye Başkanı, Makam Araçlarını Toplu Taşıma Aracı Almak İçin Satışa Çıkardı(8/10)4

Antalya'nın Demre ilçesi Belediye Başkanı Okan Kocakaya, toplu taşıma aracı alınması için iki makam aracını satma kararı aldı. Belediye meclisinde önerisi kabul edilen Kocakaya, araçların satışından elde edilecek gelirle birkaç toplu taşıma aracı almak istediklerini, makam aracı olarak kendi aracını kullanacağını söyledi.
Demre Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı İYİ Parti'li Okan Kocakaya'nın yönettiği oturumla gerçekleştirildi....

















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