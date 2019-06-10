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İZLANDA FUTBOL FEDERASYONU’NDAN SKANDAL AÇIKLAMA: TÜRK OYUNCULAR ABARTIYOR


İzlanda Futbol Federasyonu’ndan skandal açıklama: Türk oyuncular abartıyor
Tarih : 10 Haziran 2019, 15:30
Puan Ver : İzlanda Futbol Federasyonu’Ndan Skandal Açıklama: Türk Oyuncular Abartıyor(6/10)2

A Milli Takım, İzlanda ile oynacağı maç için bu ülkeye gitti. Türkiye kafilesi yaklaşık 3 saat havaalanında bekletilmesi sonrasında tepkiler dinledi. Türkiye'den İzlanda'ya nota verildi....

















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