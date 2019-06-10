A Milli Takımımızın, İzlanda'da havaalanında gördüğü muamele ve bir taraftarın Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatması sonrasında iki ülke arasında gerilim yükselmişti. Kritik İzlanda maçı öncesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile