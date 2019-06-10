İZLANDA MAÇI ÖNCESİ DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
A Milli Takımımızın, İzlanda'da havaalanında gördüğü muamele ve bir taraftarın Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatması sonrasında iki ülke arasında gerilim yükselmişti. Kritik İzlanda maçı öncesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu ile telefonda görüştü.
Kaynak: haberinburada. ....
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