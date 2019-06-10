İZLANDA MALİYE BAKANI BJARNİ BENEDİKTSSON: ADAMIN FIRÇA TUTMASI KOMİK
İzlanda'da Emre Belözoğlu'na fırça uzatılmasına İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson'dan skandal bir yorum geldi. Benediktsson, “Bir adamın mikrofon yerine bulaşık fırçası tutması biraz komik ama hakaret değil.“ dedi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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