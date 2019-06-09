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İzlanda-Türkiye maçını Szymon Marciniak yönetecek

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇINI SZYMON MARCİNİAK YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda oynayacağı İzlanda maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Tarih : 09 Haziran 2019, 16:30
Puan Ver : İzlanda-Türkiye Maçını Szymon Marciniak Yönetecek(10/10)6

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Salı günü TSİ 21. 45'te deplasmanda İzlanda ile mücadele edecek. Bu önemli müsabakayı yönetecek hakemlerde belli oldu....

















Etiketler: İzlanda-Türkiye  Maçını  Szymon  Marciniak  Yönetecek    haber

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