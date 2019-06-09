2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Salı günü TSİ 21. 45'te deplasmanda İzlanda ile mücadele edecek. Bu önemli müsabakayı yönetecek hakemlerde belli oldu....



































