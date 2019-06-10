A Milli Takım, EURO 2020 Avrupa Elemelerinde Fransa'yı 2-0 mağlup ettikten sonra İzlanda'ya hareket etti. Milli Takımımız, Reykjavik yakınlarındaki Keflavik Havalimanı'nda yaklaşık 3 saat bekletildi. Emre Belözoğlu'nu tahrik etmek için muhabir gibi davran