’Tecavüzcü Bu’ Diye Bağırıp Sokak Ortasında Bıçaklayıp Dövdüler!
Gençlik Ve Spor Bakanı Kasapoğlu İzlanda’Ya Gidiyor
5 Aylık Enflasyona Göre Emekliler 56 İle 269 Lira Arasında Zam Alacak
Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu Ortak Yayını İçin Adres Lütfü Kırdar Kongre Merkezi
Uğur Dündar’Dan Canlı Yayın Açıklaması: Bu Ortamda Gazetecilik Yapılmaz
İzlanda’Da Yaşanan ’Tuvalet Fırçası Rezaleti’ Ülke Basınında Da Yer Aldı
Nevşehir’De Turistlerin Gözdesi Kabak Çekirdeği Oldu
Kayıp Zihinsel Engelli Çocuk Korkunç Halde Bulundu
Yeni Atanan İmam Caminin Kıblesinin Yanlış Olduğunu Fark Edince 67 Yıllık Hata Düzeltildi
A Milli Takım’A İzlanda’Da Yapılan Skandal Muamelenin Sebebi Ortaya Çıktı
Bu Ev 360 Derece Dönüyor
Kovanları Taşıyan Araç Kaza Yaptı, Ortalığa Savrulan Binlerce Arı Vatandaşları Soktu
Karısı Boşanmak İsteyince Önce 2 Yaşındaki Oğlunu, Sonra Kendini Astı
Burak Yılmaz’Dan İzlandalılara Tepki!
Chp’Den 23 Haziran Açıklaması: Sandıklardaki Görevli Sayısı Üçe Katlanacak
Son Dakika! Ak Parti Ve Chp, Yıldırım-İmamoğlu Yayını İçin Görüşme Yaptı
E-5 Karayolunda Kaza Yapan Sürücülerin Tekme Tokat Kavgası Cep Telefonuyla Kaydedildi
Abd’Li United Technologies Ve Raytheon Şirketleri Birleşiyor
Şahan Gökbakar, Milli Takım Üzerinden Siyasilere Seslendi: Milleti Düşman Etmeyi Bırakın
Uğur Dündar Canlı Yayından Neden Çekildi? Yakın Arkadaşı Haluk Şahin Açıkladı

İzlanda’da yaşanan ’tuvalet fırçası rezaleti’ ülke basınında da yer aldı

İZLANDA’DA YAŞANAN ’TUVALET FIRÇASI REZALETİ’ ÜLKE BASININDA DA YER ALDI

A Milli Takım, EURO 2020 Avrupa Elemelerinde Fransa'yı 2-0 mağlup ettikten sonra İzlanda'ya hareket etti. Milli Takımımız, Reykjavik yakınlarındaki Keflavik Havalimanı'nda yaklaşık 3 saat bekletildi. Emre Belözoğlu'nu tahrik etmek için muhabir gibi davran

Tarih : 10 Haziran 2019, 13:00
Puan Ver : İzlanda’Da Yaşanan ’Tuvalet Fırçası Rezaleti’ Ülke Basınında Da Yer Aldı(9/10)5

Konya'dan özel uçakla Keflavik'e giden milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Milli oyuncuların özel eşyaları detaylı şekilde arandı ve futbolcularımız uzun süre pasaport kontrolünde tutuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: İzlanda’Da  Yaşanan  ’Tuvalet  Fırçası  Rezaleti’  Ülke  Basınında  Da  Yer  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER