İZLANDA’DAN HAVAALANINDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: TÜRKİYE 1 SAAT 20 DAKİKADA ÇIKTI
İzlanda ulusal havaalanı ve hava navigasyon servis sağlayıcısı ISAVIA, A Milli Takımımızın havaalanında yaşadığı krizle ilgili resmi bir açıklama yaptı ve 3 saat beklendiği iddialarının gerçek olmadığını belirtti.
Kaynak: haberinburada. ....
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