İzlanda ulusal havaalanı ve hava navigasyon servis sağlayıcısı ISAVIA, A Milli Takımımızın havaalanında yaşadığı krizle ilgili resmi bir açıklama yaptı ve 3 saat beklendiği iddialarının gerçek olmadığını belirtti.

Kaynak: haberinburada. ....