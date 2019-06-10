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İZLANDA’DAN HAVAALANINDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: TÜRKİYE 1 SAAT 20 DAKİKADA ÇIKTI


İzlanda’dan havaalanından resmi açıklama geldi: Türkiye 1 saat 20 dakikada çıktı
Tarih : 10 Haziran 2019, 18:50
Puan Ver : İzlanda’Dan Havaalanından Resmi Açıklama Geldi: Türkiye 1 Saat 20 Dakikada Çıktı(9/10)5

İzlanda ulusal havaalanı ve hava navigasyon servis sağlayıcısı ISAVIA, A Milli Takımımızın havaalanında yaşadığı krizle ilgili resmi bir açıklama yaptı ve 3 saat beklendiği iddialarının gerçek olmadığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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