İZLANDA’NIN ONAYLANMAMIŞ HAVAALANI İDDİALARINA KONYASPOR’DAN YANIT GELDİ
İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid'e göre Türkiye kafilesinin bekletilme sebebi, İzlanda'ya yapılan uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılmasıydı. Konuyla ilgili olarak Konyaspor'dan açıklama geldi.
Fransa karşılaşmasının oynandığı Konya'da İzlanda'ya giden Milli Takım, 6. 5 saatlik uçuşun ardından İzlanda'ya ulaşmış ancak havaalanında da ek güvenlik aramalarından ve pasaport kontrolünden geçirilerek üç saatten daha uzun bir süre boyunca bekletilmişti.
Kaynak: haberinburada....
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