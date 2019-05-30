İZLEDİĞİ FİLMLERDEN ESİNLENİP SOYGUN YAPAN ŞAHIS, TUTUKLANINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Karabük'te silahıyla bir markete girerek soygun yapmaya çalışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemede tutuklandığını öğrenince gözyaşlarına boğulan şahıs, izlediği filmlerden esinlenerek şansını denemek için böyle bir olaya giriştiğini söyledi
Karabük'te, kar maskesi takıp, elinde tabanca ile girdiği markette soygun girişiminde bulunan, çalışanlar ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H. Y. (58) tutuklandı....
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