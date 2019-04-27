İzmir'de ekmek fiyatlarına zam geldi. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş'un yaptığı açıklamaya göre 29 Nisan'dan itibaren İzmir'de 250 gram ekmek 1,50 lira, 200 gram ekmek ise 1,25 liradan satılacak. 300 gramlık Ramazan pidesi ise 2,50 liradan s

Girdi maliyetlerine yapılan artışlara rağmen iki yıldır ekmeğin fiyatını sabit tuttuklarına dikkat çeken İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, tüm iyi niyetlerine rağmen ekmekte küçük bir fiyat ayarlaması yapmalarının zorunlu hale geldiğini belirterek ekmek ve pide fiyatlarını açıkladı.

Kaynak: haberinburada. ....