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İZMİR’DE ’HALK TAŞIT’ DÖNEMİ BAŞLADI! TOPLU TAŞIMA YÜZDE 50 İNDİRİMLİ HİZMET VERİYOR


İzmir’de ’Halk Taşıt’ Dönemi Başladı! Toplu Taşıma Yüzde 50 İndirimli Hizmet Veriyor
Tarih : 29 Nisan 2019, 12:10
Puan Ver : İzmir’De ’Halk Taşıt’ Dönemi Başladı! Toplu Taşıma Yüzde 50 İndirimli Hizmet Veriyor(10/10)6

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu taşımada yüzde 50 indirim tarifesinin ilk günü olması nedeniyle saat 05. 30'ta otobüs şoförleriyle bir araya gelerek, hayırlı olmasını diledi. Sefere çıkan ilk otobüse binerek uygulamayı başlatan Başkan Soyer, yolculuğunu banliyö treni ve tramvayla tamamladı....

















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