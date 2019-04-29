İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu taşımada yüzde 50 indirim tarifesinin ilk günü olması nedeniyle saat 05. 30'ta otobüs şoförleriyle bir araya gelerek, hayırlı olmasını diledi. Sefere çıkan ilk otobüse binerek uygulamayı başlatan Başkan Soyer, yolculuğunu banliyö treni ve tramvayla tamamladı....



































