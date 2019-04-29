İngiltere merkezli otomotiv devi Jaguar-Land Rover veri paylaşan müşterilerine ödül vermek için önde gelen kripto paralardan IOTA ile anlaştığını duyurdu.

Cryptocurrency News'da yayınlanan habere göre Jaguar-Land Rover müşterilerinin araç kullanırken kripto para kazanmalarına imkan verecek IOTA akıllı cüzdan teknolojisini test ediyor. Testler İrlanda'nın Shanon Kenti'nde sürdürülüyor. Jaguar-Land Rover sahipleri sürüş esnasında trafik sıkışıklığı bakımından uygun rota seçenekleri ya da yollardaki çukurlar vb....



































