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Japon Çalışma Bakanı: Kadınlar işe topuklu ayakkabıyla gitmeli

JAPON ÇALIŞMA BAKANI: KADINLAR İŞE TOPUKLU AYAKKABIYLA GİTMELİ

Japonya'nın Çalışma ve Sağlık Bakanı Takumi Nemoto, kadınların sosyal medyada topluklu ayakkabı zorunluluğuna karşı başlattığı kampanyaya yanıt verdi ve kadınlar için “uygun olanın işe topuklu ayakkabılarla gitmeleri olduğunu“ söyledi.

Tarih : 06 Haziran 2019, 10:30
Puan Ver : Japon Çalışma Bakanı: Kadınlar İşe Topuklu Ayakkabıyla Gitmeli(5/10)1

Japonya'nın Çalışma ve Sağlık Bakanı Takumi Nemoto, kadınların sosyal medyada topluklu ayakkabı zorunluluğuna karşı başlattığı kampanyaya yanıt verdi ve kadınlar için 'uygun olanın işe topuklu ayakkabılarla gitmeleri olduğunu' söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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