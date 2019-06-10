Japonya Hava Kuvvetleri, nisan ayında Pasifik Okyanusu üzerinde yaşanan F-35 kazasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Buna göre; pilotun başı döndü ve uçak bu yüzden düştü.

Japon yetkililer, 9 Nisan'da Pasifik Okyanusu'nda bir tatbikat sırasında radardan kaybolan F-35 savaş uçağı ile ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, “pilotun büyük olasılıkla başının döndüğünü ve uzaysal farkındalığını kaybettiğini“, uçağın da bu nedenle düştüğünü söyledi.

Kaynak: haberinburada....