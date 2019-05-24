JAPONYA’DA İKİ KAVUN 280 BİN LİRAYA SATILDI
Japonya'da gerçekleştirilen bir müzayedede iki kavun 280 bin liralık rekor fiyata alıcı buldu.
Japonya'nın Hokkaido eyaletinde gerçekleştirilen müzayedede, iki adet kavun rekor fiyata satıldı. Cuma günü Sapporo şehrindeki toptan satış pazarında açık artırmaya çıkan toplam bin adet Yubari marka kavundan ikisi, 5 milyon yene (yaklaşık 280 bin lira) alıcı buldu.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Murat Arkın, Babası Cüneyt Arkın Hakkında Yalan Ölüm Haberi Yapanlara Sitem Etti
- 1 Gb Mobil İnternet İçin 2,25 Dolar Ödüyoruz! İşte En Pahalı Ve En Ucuz Mobil İnternet Kullanan Ülkeler
- Üzeri Kirli Diye Minibüste Koltuğa Oturtulmayan Çocuk Erdoğan’A Seslendi: Okumak İstiyorum
- İstanbul Yarışından Resmen Çekilen Dsp Adayı Aydın: Her Şey Çok Güzel Olacak
- Ekrem İmamoğlu’Nun ’’Cnn Türk Beni Çeken Kameramanları İşten Çıkardı’’ İddiasına Yalanlama Geldi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: Rusya İle S-400 Anlaşmasından Vazgeçmezsen F-35 Ortaklığına Son Veririz
- Wikipedia, Türkiye’Deki Erişim Engelini Aihm’E Götürüyor
- Bomba İddia! Vladimir Putin’İn İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi
- Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada
- Prova Yaparken 12 Metre Yükseklikten Düşen Kadın Akrobat Yaşamını Yitirdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar