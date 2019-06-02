Maçta 3 Kırmızı Kart Çıkınca, Hakemin Üzerine Yürüdüler
Roma, Cengiz Ünder İçin Yapılan 28 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Türkiye-Özbekistan Maçı İlk 11’Leri Belli Oldu
Mazbatası Elinden Alınan Eşinin Yerine Seçime Girdi, Oyları Artırarak Muhtar Seçildi
Thy Bu Ay Pilot Yetiştirme İlanına Çıkacak
Jordan Henderson Ve Kanser Tedavisi Gören Babasının Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu Sonrası Buluşması
Otobüste Küfürlü Konuşan Gençleri Uyaran Yolcu, Bıçaklandı
Araç Sahipleri Dikkat! Bayramın İlk Günü Akaryakıta İndirim Bekleniyor
Anadolu Efes, Galatasaray’I 80-68 Yenerek Seride Durumu 2-0 Yaptı
Son Dakika! Kırıkkale’Nin Keskin İlçesinde Ak Parti Adayı Dede Yıldırım Seçimi Kazandı
Binali Yıldırım, Bakan Varank’In Sahur Davetine Bir Tepsi Simitle Katıldı
Marketteki ’Sigara Kalmadı’ Kavgası Kameraya Yansıdı! Yaralılar Var
Thy Bugün Yılın Rekoru İçin Uçuyor
Yenilenen Seçimlerde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Cengiz Ünder’İn Korku Dolu Anları: Hayatta Binmem
Volkan Demirel Kararını Verdi: Fenerbahçe’Ye Hizmetimi Henüz Tamamlamadım
Türkiye Şehitlerini Uğurladı
Son Dakika! Sakarya’Da Deprem: İstanbul’Da Da Hissedildi
Nihat Hatipoğlu’Na Sorulan Namaz Sorusunun Aslı Ortaya Çıktı
Beşiktaş’Ta Kombine Kartlar Satışa Çıkıyor

Jordan Henderson ve kanser tedavisi gören babasının Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası buluşması

JORDAN HENDERSON VE KANSER TEDAVİSİ GÖREN BABASININ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU SONRASI BULUŞMASI

Liverpool'un Tottenham'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonlu olması sonrasında duygusal anlar yaşandı.

Tarih : 02 Haziran 2019, 20:00
Puan Ver : Jordan Henderson Ve Kanser Tedavisi Gören Babasının Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu Sonrası Buluşması(9/10)5

Liverpool kaptanı Jordan Henderson ve gırtlak kanseri tedavisi gören babasının Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası duygusal buluşması hem görenleri hem de izleyenleri duygulandırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Jordan  Henderson  Ve  Kanser  Tedavisi  Gören  Babasının  Şampiyonlar  Ligi  Şampiyonluğu  Sonrası  
Buluşması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER