JOSEF SURAL İÇİN HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ: MÜDAHELE ETTİK ANCAK GERİ DÖNÜŞ ALAMADIK
Aytemiz Alanyaspor oyuncusu Josef Sural'ın, VIP minibüsün iki şoförünün de uyuyakalması sonrası yapılan kazada hayatını kaybetmişti. Müdahele yapılan Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
Aytemiz Alanyasporlu oyuncuları taşıyan VIP minibüsün kaza yapması sonrasında Alanyasporlu futbolcu Josef Sural tüm müdahelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kaza spor camiasında şok etkisi yaratmıştı. Konuyla ilgili olarak Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nden açıklama geldi....
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