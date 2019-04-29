Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu 7 futbolcu yaralanmıştı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan Çek futbolcu Josef Sural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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