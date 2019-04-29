JOSEF SURAL’IN BÜYÜK KIZI HASTANEDE ALANYALI FUTBOLCULARLA BİRLİKTE BEKLEDİ
Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın, Kayserispor maçı dönüşü sonrasında Alanyasporlu 6 futbolcuyla birlikte VIP minibüse binmiş ve kaza sonrasında hayatını kaybetmişti. Sural ailesi kaza haberi sonrasında apar topar hastaneye gelmişti. Sural'ın b
Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu 7 futbolcu yaralanmıştı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan Çek futbolcu Josef Sural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Kaynak: haberinburada....
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