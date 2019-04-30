Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kayseri deplasmanından dönerken yaşanan kazada hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Josef Sural'ın uğurlamasına katıldı. Çavuşoğlu: Sural'ın ailesi artık bizim ailemizdir. Kendi ailemiz gibi her zaman sahip çıka