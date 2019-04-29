Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Josef Sural, VIP minibüsün iki şoförünün de uyuyakalması sonrasında yapılan kazada hayatını kaybetmişti. Spor camiasını yasa boğan ölüm haberi sonrasında Aytemiz Alanyaspor Kulübü'ne, yaralanan futbolculara ve vefat eden Josef Sural için sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

Kaynak: haberinburada....