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Josef Sural’ın Hayatını Kaybetmesi Spor Camiasını Yasa Boğdu! İşte Destek Mesajları

JOSEF SURAL’IN HAYATINI KAYBETMESİ SPOR CAMİASINI YASA BOĞDU! İŞTE DESTEK MESAJLARI

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu futbolcu Josef Sural, hayatını kaybetmişti. Spor camiası vefat haberi sonrasında yasa boğuldu.

Tarih : 29 Nisan 2019, 10:30
Puan Ver : Josef Sural’In Hayatını Kaybetmesi Spor Camiasını Yasa Boğdu! İşte Destek Mesajları(9/10)5

Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Josef Sural, VIP minibüsün iki şoförünün de uyuyakalması sonrasında yapılan kazada hayatını kaybetmişti. Spor camiasını yasa boğan ölüm haberi sonrasında Aytemiz Alanyaspor Kulübü'ne, yaralanan futbolculara ve vefat eden Josef Sural için sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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