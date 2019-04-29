Kayserispor maçı sonrasında Aytemiz Alanyasporlu oyuncuları taşıyan VIP minibüsün yaptığı kazada Josef Sural hayatını kaybetti. Kaza sırasında minibüste bulunan futbolcuların, “Bir gümbürtüyle uyandık. Tutunmaya çalıştık kaza olduğunu anlayınca. Araç duru

Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E....



































