JOSEF SURAL’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZADA ŞOK DETAYI TAKIM ARKADAŞI VERDİ: KAZA SONRASI ARAÇTA DEĞİLDİ
Kayserispor maçı sonrasında Aytemiz Alanyasporlu oyuncuları taşıyan VIP minibüsün yaptığı kazada Josef Sural hayatını kaybetti. Kaza sırasında minibüste bulunan futbolcuların, “Bir gümbürtüyle uyandık. Tutunmaya çalıştık kaza olduğunu anlayınca. Araç duru
Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E....
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