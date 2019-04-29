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Josef Sural’In Hayatını Kaybettiği Kazada Şok Detayı Takım Arkadaşı Verdi: Kaza Sonrası Araçta Değildi
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Josef Sural’ın Hayatını Kaybettiği Kazada Şok Detayı Takım Arkadaşı Verdi: Kaza Sonrası Araçta Değildi

JOSEF SURAL’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZADA ŞOK DETAYI TAKIM ARKADAŞI VERDİ: KAZA SONRASI ARAÇTA DEĞİLDİ

Kayserispor maçı sonrasında Aytemiz Alanyasporlu oyuncuları taşıyan VIP minibüsün yaptığı kazada Josef Sural hayatını kaybetti. Kaza sırasında minibüste bulunan futbolcuların, “Bir gümbürtüyle uyandık. Tutunmaya çalıştık kaza olduğunu anlayınca. Araç duru

Tarih : 29 Nisan 2019, 12:30
Puan Ver : Josef Sural’In Hayatını Kaybettiği Kazada Şok Detayı Takım Arkadaşı Verdi: Kaza Sonrası Araçta Değildi(6/10)2

Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E....

















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