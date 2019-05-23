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Jübilesi Beklenen Volkan Demirel’den Sürpriz Karar!

JÜBİLESİ BEKLENEN VOLKAN DEMİREL’DEN SÜRPRİZ KARAR!

17 yıldır Fenerbahçe kadrosundan bulunan Volkan Demirel'e sezon sonunda jübile yapması beklenen Sarı lacivertli kulübün aksine, tecrübeli eldiven 2 yıl daha sahalarda kalmak istiyor.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 19:10
Puan Ver : Jübilesi Beklenen Volkan Demirel’Den Sürpriz Karar!(6/10)2

Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcularından biri olan ve 17 yıldır kulüpte forma giyen Volkan Demirel'in takımdaki geleceği henüz netleşmedi. Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli file bekçisinin, fiziksel ve mental olarak halen kendisini güçlü hissettiği öğrenildi. Son maçına çıkacağı iddia edilen oyuncu ise böyle düşünmüyor....

















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